Anzeige

Wer Joan Baez auf dem Albumcover „Whistle Down The Wind“ mit einer sonnigen Herbstlandschaft um die Wette strahlen sieht, mag kaum glauben, dass die 77-Jährige kürzlich angekündigt hat, dies könne ihre letzte Platte sein. Singen falle ihr schwer, erklärte die seit fast sechs Jahrzehnten auch politisch höchst aktive Ikone der Folk-Bewegung. Ihr Konzert im Schwetzinger Schlosspark, wohin sie am 1. August auf ihrer Abschiedstournee zurückkehrt, ließ da aber wenig erkennen.

Natürlich ist ihre Stimme altersgemäß abgedunkelt, die glockenklaren Ausflüge in die hohen Tonlagen klingen brüchiger. Das zeigt sich auch auf Baez zehn neuen Aufnahmen. Aber das macht ihren Gesang nicht weniger kraftvoll und berührend. Bestes Beispiel für die enorme emotionale Wirkung: „The President Sang Amazing Grace“. Darin geht es um Barack Obama, der nach dem Attentat eines Rassisten mit neun Toten in einer Kirche in Charleston 2015 in seiner Trauerrede die Hymne „Amazing Grace“ sang.

Wie auf dem nun schon zehn Jahre alten Vorgänger „Day After Tomorrow“ beschränkt sich die selbst als Songwriterin versierte Sängerin wieder komplett auf die Rolle als Interpretin. Und eignet sich eindrucksvoll Songs von unter anderem Tom Waits, Ahnoni (schon in Schwetzingen großartig: „Another World“) oder Mary Chapin-Carpenter an. Grammy-Gewinner Joe Henry hat das wunderbar organisch und minimalistisch instrumentiert in Szene gesetzt – Joan Baez Stimme thront majestätisch im Zentrum jedes Songs, wo sie hingehört.