Belle And Sebastian: "How To Solve"

Endlich wird angepackt: Wenn jemand tatsächlich die Probleme der Menschheit lösen kann – dann wohl Belle And Sebastian. Schaltet man den Ironie-Modus des Album-Titels aus, bleibt immerhin noch der übergreifende Friedensappell der Schotten-Combo, der sich auch musikalisch niederschlägt. Hier wühlt wenig auf, es wiegt eher, als dass es wippt. Und mit Blick auf mittlerweile 22 Jahre Bandgeschichte ist „How To Solve Our Human Problems“ (Wie man unsere menschlichen Probleme löst) sicher das introvertierteste Album der hübschen Twee-Popper, die aber auch etwas in den 60ern oder in der Disco kramen. Und Songs wie „We Were Beautiful“ sind schlicht gelogen, weil Belle noch heute zuckersüße, wunderschöne Pop-Songs schreiben können, die einfach nichts vermissen lassen. (Matador) th

Unsere Note: