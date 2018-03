Benny Andersson:„Piano“

Anzeige

Er hat immer behauptet, er könne Noten weder lesen, noch schreiben. Dennoch steht der Name von Benny Andersson nicht nur für das zweite B in ABBA, sondern auch für Musicals und Hits anderer Künstler. Eine sehr puristische Art des Vermächtnisses ist diese CD: 21 Songs aus vielen Jahrzehnten, alle ausschließlich am Flügel gespielt. Allein sechs Songs sind aus „Chess“, dem Musical, das Andersson nach dem Ende von ABBA schrieb. Aus der gemeinsamen Zeit mit Björn, Agnetha und Frida stammt unter anderem „Thank You For The Music“. Auch ein paar hierzulande weniger bekannte Melodien sind dabei. Als „Partykracher“ taugt diese CD – anders als alte ABBA-Titel in bekannter Form – natürlich nicht. (Mono/Deutsche Grammophon). miro

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)