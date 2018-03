BSMG: "Platz an der Sonne"

Anzeige

Rassismus und Unterdrückung – auch im 21. Jahrhundert leider keine Seltenheit. BSMG, eine Dreierkombo um den Frankfurter Hip-Hop-Ausnahmemusiker Megaloh, Rapper Musa und Produzent Ghanaian Stallion gehen nun neue, erfrischende, musikalische Pfade im Kampf gegen jene Abscheulichkeiten. Das Herzensprojekt, was so viel bedeutet wie „Brüder Schaffen Mehr Gemeinsam“, verarbeitet die eigene Geschichte und die des Kontinents Afrika. Die Hip-Hop-Künstler machen auf Missstände aufmerksam, schaffen ein Bewusstsein. Belehrend? Mitnichten! „Platz an der Sonne“ ist vielschichtig und tiefgründig, regt zum Nachdenken an. Wem es zu viel wird, der feiert die Mischung von Oldschool- bis zu Trap- und afrikanischen Beats. Der Beginn eines Movements? (Universal) obit

