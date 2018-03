Carla Bruni:„French Touch“

Anzeige

Auf ihrer vierten Studioplatte covert Carla Bruni ausschließlich. Und zwar elf ihrer Lieblingssongs, die eine Mixtur von Audrey Hepburn und Dolly Parton bis AC/DC oder Velvet Underground ergeben. Denen verpasst Frankreichs frühere First Lady den „French Touch“, lässt sie also von Produzent David Foster (Bublé, Dion, Houston) als minimal instrumentierte Chansons inszenieren. Das kann mal verjazzt klingen, wie The Clashs „Jimmy Jazz“ , oder nach Tanzmusik der 60er („Love Letters“) und 70er („Miss You“). Stets steht aber die perfekt dosierte Stimme der 49-Jährigen dominant im Vordergrund. Ideal bei Depeche Modes „Enjoy The Silence“. Das ergibt 34 hörenswerte Minuten, die mit ähnlichen Projekten wie Nouvelle Vague oder Hellsongs mithalten können. (Decca) jpk

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)