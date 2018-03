Casper: Wenn die Depression Deborah heißt

Anzeige

Auch inhaltlich ist „Lang lebe der Tod“ Caspers intensivste Platte. Statt die Außenseiter-Hipster-Geschichten seiner Generation zu erzählen, geht Benjamin Griffey mit sich und der Welt ziemlich hart in den Clinch. Das vordergründig ruhigste Lied „Deborah“ kann man als erschreckend treffende Hymne an eine Depression hören. Lieder wie das punkig-wutschnaubende „Wo die wilden Maden graben“, „Lass sie gehen“ (mit Cro-Kumpel „Ahzumjot & Portugal.The Man) oder das minimalistische „Meine Kündigung“ reflektieren fast therapeutisch die eigene Rolle. Und fast nebenbei zeigt der 34-Jährige in der knarzenden Elektropop-Nummer „Morgellon“, wie man unfallfrei aus der Perspektive von besorgten Verschwörungstheoretikern singt, ohne dass sie einen vereinnahmen könnten. (Columbia/Sony) jpk

★ ★ ★ ★ ★

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)