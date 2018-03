Chris Rea: „Road Songs For Lovers“

Anzeige

Dass Chris Rea seit Jahren von schweren Krankheiten gebeutelt wird, hört man seinem 24. Studioalbum „Road Songs For Lovers“ durchaus an. Doch der 66-Jährige macht das Beste daraus – exaltierte Gesangskapriolen waren ja noch nie sein Markenzeichen. Er kultiviert einen angerauten, nun leicht brüchigen, vor allem unaufgeregten Sprechgesang, der von einem transparent produzierten Rockballadensound getragen wird. Der zuletzt so dominante Blues scheint fast nur noch in den Orgelklängen auf. Das erinnert mitunter an Reas frühe Erfolge im Pop-Radio, ohne auf die Hitparade zu schielen. Hörenswert wird das in Kombination mit kontemplativen Texten übers Unterwegs- und Menschsein, die Lebenswillen demonstrieren und Mut machen. (BMG) jpk

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)