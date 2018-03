Cristobal And The Sea:„Exitoca“

Anzeige

Während sich der graue Schleier des Brexit nach und nach über die große Insel legt, hat die Londoner Multi-Kulti-Kombo Cristobal And The Sea zumindest musikalisch einen Stimmungsaufheller parat. Das Wortspiel im Albumtitel dürfte dabei durchaus gewollt sein, denn der freie Ort, den sich die Eskapisten der 50er und 60er Jahre unter dem Begriff „Exitoca“ vorstellten, dürfte so etwas wie das Gegenbild zum aktuellen Exit-Wahn der Verweigerer und Kleingeister sein. Cristobal fangen diesen Gegenentwurf farbenfroh und verspielt jenseits aller Genre-Grenzen ein, der mehrstimmige Gesang dabei immer als Grundgerüst. Ein bisschen retro, ein bisschen verspielt und vielleicht auch zu naiv – aber immer noch besser als grau in grau. (Universal) th

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)