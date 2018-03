D’Artagnan:„Verehrt & Verdammt“

Anzeige

2015 tauchten D’Artagnan zum ersten Mal auf und kreierten mit ihrem Debüt „Seit an Seit“ den Musketier-Rock, nach dem Motto: Was Santiano auf hoher See können, das schaffen wir locker hoch zu Ross. Jetzt ziehen Ben Metzner, Felix Fischer und Tim Bernhard mit gezückten Degen erneut durch die Lande. „Verehrt und verdammt“ – das sind die Neuen Helden, so der Opener. Schalmeienklänge hier, Dudelsackgetröte dort, dazu Gitarrengezupfe und ein paar romantische Flöten- und Streichereinlagen – und fertig ist die Erfolgsrezeptur. Das Ganze ist schnörkellos produziert und erreicht nicht die Klangkomplexität von Mittelalterrockern wie In Extremo oder Saltatio Mortis. Die Geschichten bedienen zwar alle Klischees, aber mit erfrischendem Augenzwinkern. (Sony) dir

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)