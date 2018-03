Denker bleibt auf Schmusekurs

Anzeige

Er hat perfekt den Nerv der Zeit getroffen: Philipp Dittberner stieg 2015 fast wie aus demNichts mit „Wolke 4“ in die oberste Riege der deutschen Sänger auf. Die sanften Töne mit Texten über Liebe, Trennung und Hoffnung sind momentan im Trend. Wahrscheinlichist sich der 27-Jährigein seinem aktuellen Album „Jede Nacht“deshalb so treu geblieben. Warum etwas ändern, das funktioniert? Empathie wird bei ihm erneut groß geschrieben, trotzdem sind viele der Texte nicht so direkt und eindeutig wie in „2:33“. Im Titel „Ein Jahr tarnen“ packt der Berliner versteckte Botschaften in seine Zeilen, die aber seinen gefühlvollen Grundsatz nicht vermissen lassen. Mehr noch: Durch seine nur schemenhaften Geschichten zeigt er eher wenig von sich und lässt dem Zuhörer viel Raum zur Interpretation. Dittberner stellt sich selbst trotz seiner vielen „Ich, Du, Wir“ Signalwörter hinten an. Das gehört mit zu seinem Erfolgsrezept. Er ist der junge Mann von nebenan, der die gleichen Träume, Ängste und Probleme hat wie die Hörer seiner Alben. Ganz nach dem Motto: „Ich bin da, wenn du mich brauchst.“ Auch musikalisch bleibt er auf seiner Spur. Klare Melodien ohne viel Zusatz – perfekt um seine Songs auch einfach akustisch nur mit einer Gitarre zu begleiten. Bei „Jede Nacht“ setzt Dittberner aber mehr auf nachdenkliche oder auch passiv aggressive Stücke. Gute-Laune-Lieder mit Schwung à la „In deiner kleinen Welt“ vermisst man auf seiner Platte vollkommen. Dafür sind viele hoffnungsgeladene Balladen dabei Es hat den Anschein, als wolle Dittberner mit diesem Album in die Tiefe gehen und viele Texte deuten darauf hin, dass er die Veränderungen der vergangenen Jahre verarbeitet. Das macht er textlich aber so raffiniert, dass seine eigenen Gefühle auf beliebige Menschen projiziert werden können. Der Berliner wird damit sicher ernst genommen, ihm würde es beim nächsten Album aber auch gut tun, ins kalte Wasser zu springen und etwas Neues zu wagen. (Grönland) nina

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)