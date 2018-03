Der Herzausschütter aus Hessen

Anzeige

Seit Moses Pelham 2012 seine „Geteiltes Leid“-Trilogie abgeschlossen hat, ist der Frankfurter Produzent so produktiv wie in den Jahren zuvor nicht: Ohne einen Gedanken an lukrative Hits wie zu den Zeiten des Rödelheim Hartreim Projekts oder Sabrina Setlur zu verschwenden, lebte er auf dem jüngsten Album Xavier Naidoos („Nicht von dieser Welt 2“ (2016)) und mit Glashaus („Kraft“ (2016), wieder an der Seite von Cassandra Steen) seine überbordende Kreativität aus.

Der zarten Seele hinter der Fassade des stattlichen Rappers haben diverse Versöhnungen und Wiedervereinigungen offensichtlich gut getan. Auch die Anerkennung und die Impulse bei der Show „Sing meinen Song“ haben für zusätzlichen Rückenwind gesorgt. Deshalb ist sein neues Album im Grundton etwas positiver, als man es von seinen Soloarbeiten kennt – trotzdem bleibt Pelhams Blick auf die Menschen, unsere Gesellschaft, den Umgang mit Tieren oder die x-te Auflage von Gangsta-Rap im deutschen HipHop kritisch und misstrauisch.

Als Urvater der harten Töne in diesem Genre hat sein Urteil Autorität, wenn er etwa im programmatischen „Neubeginn“ den Unterschied zwischen aggressivem und asozialem Rap klar macht – und fragt: „Wieso ist jetzt Rap so? / Ich vermiss’ die Stieber Twins / Die labern von Ghetto und ich? / Ich will da nie mehr hin!“ Harte Sprache verwendet Pelham auch, aber so gut wie nie als Selbstzweck oder zur hohlen Provokation. Die alte Wut schimmert unter der neuen Gelassenheit immer wieder durch – und das ist auch gut so. Zumal man ihm das gerappte Credo „Dieses Lied, Mann, passiert ohne mein Zutun / Ich mach’ den Beat an und lass’ es einfach bluten“ absolut abkauft.