Der Sound steht Kopf – wie die Welt

Alle bisherigen sechs Platten von The National sind Preziosen, die das US-Quintett um Sänger Matt Berninger und die Dessner-Brüder, längst zu Ikonen des Indie-Rock gemacht haben. Ihre Feinsinnigkeit und Poesie sorgte dafür, dass die Songs der aus Ohio stammenden Band manchmal fast zu subtil, zart und leise für diese Welt waren.

Spiegel der Entwicklung

Aber genau wie ebendiese Welt derzeit auf dem Kopf zu stehenscheint, haben auch die in Brooklyn ansässigen Feingeister andere Saiten aufgezogen: In den zwölf Songs ihres siebten Albums brodelt regelrecht die Wut, vor allem über die Verhältnisse in den USA unter Präsident Donald J. Trump. Musikalisch verschiebt sich der Schwerpunkt also deutlich von Indie zu Rock – natürlich ohne dass The National ihr vorwiegend intellektuelles Publikum plötzlich durch das Bohren dicker Gitarrenbretter erschrecken würden. Sie steigern jedoch die Intensität deutlich und setzen erstmals fast durchgängig auf herkömmliche Songstrukturen wie Riffs und greifbare Refrains. Das zugänglichere Material dürfte dann doch einige Fans aufschrecken, passt aber zur jüngsten Entwicklung geistesverwandter Künstler wie Alt-J oder den Fleet Foxes. Damit schließen The National eher zu Wilco oder den Eels auf, als dass sie so banal klängen wie zuletzt Alben von Coldplay oder Mumford & Sons. Denn vor allem die DoppelLP-Variante offenbart trotz Pressung auf gern mal widerborstigem weißen Vinyl: Die gewohnte, verschrobene Intimität ist nur versteckt, in wunderbar verspielten, gern mal verschrobenen Klang-Details. Die machen den neuen Sound unverwechselbar. Zumal die auf einem eigenen Inlay abgedruckten Texte keineswegs platt auf Trump und Co. einprügeln, sondern gewohnt poetisch und verklausuliert die Dilemmata des modernen Menschen reflektieren. Ein Song-Titel wie „The System Only Dreams In Total Darkness“ (Das System träumt nur in totaler Dunkelheit) ist mit das deutlichste, was „Sleep Well Beast“ rhetorisch auffährt. (4AD) jpk