Die Tiere sind nicht domestiziert

Diese Rezension beginnt mit einer Entwarnung. Natürlich haben die Queens Of The Stone Age (QOTSA) in Mark Ronson (Lady Gaga, Adele, Amy Winehouse) einen Produzenten mit ihrem neuen Werk beauftragt, der bei altgedienten Fans gewisse Befürchtungen auslöst. Und dann haben sie einen Song noch „Domesticated Animals“ genannt. Josh Hommes Ausnahmeband als neuerdings domestiziertes Tier, das sich dem Sound der Gefälligkeit zuwendet? Aber nicht doch. „Villains“ schielt wie grundsätzlich alle QOTSA-Platten nicht auf den schnellen Hit, sondern will beim häufigen Hören erarbeitet werden – um dann umso nachhaltigeren Spaß zu verbreiten. Pop-Gigant Ronson mag mit dem einen oder anderen Synthie eine düstere Grundstimmung erzeugen, aber „Villains“ bleibt grundsätzlich ein knarziges, trockenes Rockalbum in bester Queens-Tradition, das lieber einen Umweg mehr nimmt als direkt durchs Ziel zu gehen. 48 Minuten Musik in nur neun Liedern – das macht über fünf pro Stück – künden davon. Das eröffnende „Feel Don’t Fail Me“ groovt nach einer Minute Abtasten allen Zweiflern in die Magengrube. „Fortress“ erinnert an die melancholischere Seite der Kalifornier, die nach Hommes gesundheitlichen Problemen auf dem Vorgänger „Like Clockwork“ noch präsenter war. Das nach vorne treibende „Head Like A Haunted House“ beginnt schon furios und steigert sich im Verlauf erst recht zu einem absoluten Höhepunkt des Albums, und bekommt vom Ohrwurm-Refrain in „The Evil Has Landed“ harte Konkurrenz gemacht.

Konkurrenz deklassiert

Wobei Homme Luzifer sogar in Schutz nimmt. „Ich denke, es ist eine Schande, dem Teufel die Schuld für das zu geben, was du getan hast. Das warst du, Junge. Nicht der böse Teufel“, sagte er in einem Interview. „Villains“ ist insgesamt vielleicht nicht das allerbeste Album von QOTSA geworden, aber immer noch zwei Ligen über der kompletten Konkurrenz angesiedelt. Die Entwarnung ist mehr als gerechtfertigt. (Matador/Beggars/Indigo). alex