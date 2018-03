Doro: „Für immer“

Anzeige

Stolze 30 Jahre ist es nun schon her, dass Doro (Pesch) mit ihrer Metal-Ballade „Für Immer“ erstmals auf Deutsch eine Duftmarke im Genre der Schwer-Metaller setzte. Zum Jubiläum und als Erstling ihres eigenen Labels gibt es nun passenderweise ein ganzes Album in der Muttersprache der Düsseldorferin. Viel Neueres als den vertrauten Zungenschlag werden die Fans der „Queen Of Metal“ hier allerdings nicht finden, da es sich bei den 17 Tracks bis auf das zerbrechliche „Seelied“ um altes Material handelt, das lediglich neu abgemischt und eingesungen wurde. Das alles geschieht auf gewohntem Niveau, so richtig überraschen kann nur das David-Bowie-Cover „Helden“ („Heroes“). Für Fans der blonden PowerFrau aber natürlich ein Muss im Plattenschrank. (Rare Diamonds) th

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)