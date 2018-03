Eher Lagerfeuer als Standfeuer

Anzeige

Mit „Despacito“ hat der Puertoricaner Luis Fonsi den Sommerhit 2017 gelandet. Der Remix von Justin Bieber tat ein Übriges, um dem Song zu weltweitem Erfolg zu verhelfen: In 45 Ländern führte er die Charts an, hatte 3,3 Milliarden Klicks auf Youtube und brach mit 4,6 Milliarden Abrufen alle Streamingrekorde. Klar, dass Fonsi die Erfolgswelle nutzt und ein Album hinterher schiebt. Doch die unwiderstehlich lässige Mischung aus Salsa, Dancehall-Beats, gepaart mit Hip-Hop-Anleihen und typischen Latin-Sounds gelingt nur bei „Despacito“. Hier hat sich die Zusammenarbeit mit Reggaeton-Star Daddy Yankee („Gasolina“) definitiv ausgezahlt. Das gemeinsam mit Afrojack eingespielte „Wave Your Flag“ klingt dank peppiger Electrobeats noch halbwegs discotauglich. Auch das von lebhaften Trompetenklängen getriebene „Corazon en la Maleta“ hält die Stimmung hoch. „Tentacion“ ist massentauglicher Latin-Radio-Pop mit 80er-Jahre-Anleihen, bei „Explica- me“ bedient sich Fonsi mit dem Synthesizer-Sample von Kim Carnes „Betty Davis Eyes“ ebenfalls in den 80ern.

Hoher Schmachtfaktor

Der Rest des Albums ist weichgespülter Latin-Pop mit maximalem Schmachtfaktor. Beischnulzigem Balladen-Belcanto und romantischem Streicher-Kuschelsound trieft der Schmalz ordentlich aus den Lautsprecherboxen – das ist zu viel Pathos. Lediglich das lebhafte „Por Una Mujer“ und das leicht düstere „Nada Es Para Siempre“ bewahren den zweiten Teil des Albums vorm endgültigen Versinken im klebrigkitschigen Balladensumpf. Das klingt eher nach gedämpfter Lagerfeuerstimmung als nach ausgelassener Strandparty. (Universal) dir