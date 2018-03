Eine Comeback auf Nummer sicher

Anzeige

Fünf Jahre sind im schnelllebigen Pop-Geschäft eine lange Zeit, doch dass mit Pink ausgerechnet eine der stabilsten Konstanten des US-Pop trotz Baby-Pause, Country-Ausflügen und Songwriter-Aufträgen den Anschluss verlieren würde, war nun kaum zu befürchten. Mit „Beautiful Trauma“ meldet sich Alecia Beth Moore deshalb standesgemäß zurück und macht auf den ersten Blick wenig falsch, da sie ihrem Publikum das serviert, was zu erwarten war.

Beispielsweise die PowerPiano-Balladen wie „Wild Hearts Can’t Be Broken“ oder „You Get My Love“ sowie den bekannten kraftvollen PinkPop („What About Us“) der sich zwischen Airplay-Ambitionen und einem gewissen Anspruch vor nichts und niemandem verstecken muss. Zudem ist es erfrischend, endlich einmal wieder eine starke Stimme zu hören, die sich auch über wechselnde Dynamik in Szene zu setzen weiß. Dazu gibt es noch einen überraschenden Gast-Auftritt von Rapper Eminem, der sich einer weinseligen E-Mail-Anfrage der 38-Jährigen nicht verschließen wollte und auf dem zurückgelehnten „Revenge“ den eifersüchtigen Ex-Lover gibt.

Doch so routiniert wie Eminem hier seinen Part abspult, kommt leider auch die ganze Scheibe daher, der es trotz der – oder gerade wegen der – breitwandigen Produktion Jack Antonoffs irgendwo an den nötigen Ecken und Kanten fehlt. Und auch, wenn man das über die Texte, die sich einmal mehr mit vielen persönlichen Aufs und Abs beschäftigen, nicht sagen kann: Dem Comeback fehlt einfach die Achterbahnfahrt, die Tiefe, die Risikobereitschaft, auch mal neue Wege zu gehen, die ansatzweise wie mit dem Kylie-Minogue-artigen Electro-Schlepper „Secrets“ dann auch noch in die Sackgasse führen.