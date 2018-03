Erdmöbel: "Hinweise zum Gebrauch"

Anzeige

Dass Intelligenz-Pop nicht zwingend aus Hamburg kommen muss, beweist die Kölner Band Erdmöbel seit 25 Jahren. Der auch als Romancier hochgelobte Sänger Markus Berges ist natürlich viel zu klug, um platte Politpoptexte zu produzieren. Also ziert zwar Barack Obama das Cover des zehnten Erdmöbel-Studioalbums „Hinweise zum Gebrauch“. Aber das nach dem Ex-US-Präsidenten benannte Lied handelt vom Tod des Sängers Al Jarreau – in Form einer leicht poetisierten dpa-Meldung. Also wieder mal Konzeptkunst, wohin man hört – und schaut. Logisch, dass das Booklet wie eine Gebrauchsanleitung gestaltet ist. Titel wie „Hoffnungsmaschine“ (mit Judith Holofernes) oder das eingängige „Erschlagt die Armen“ stellen trotz aller Lakonie klar, dass wir in seltsamen Zeiten leben. (Rough Trade) jpk

