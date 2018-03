Anzeige

Eines muss man Felix Jaehn lassen: Die Zielstrebigkeit, mit der das Pop-House-Wunderkind den Weg aus dem beschaulichen Klützer Winkel in Mecklenburg-Vorpommern an die Spitze des internationalen Musikgeschäfts zurückgelegt hat, dürfte ihresgleichen suchen. Die DJ-Skills brachte sich der 23-Jährige weitestgehend selbst bei, den letzten Schliff holte sich Jaehn als 17-Jähriger an der Londoner Point Blank School. Seitdem pflastern Remix-Hits wie „Cheerleader“ (2015) oder „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ die Kometen-Karriere, die mit der Mark-Forster-Kollaboration „Stimme“ oder der Single „Bonfire“ mit der finnischen Sängerin Alma Mietinnen weitere Platin-belegte Stufen nach oben führte. Und auch 2018 dürfte mit Blick auf das Debüt-Album „I“ ein Jaehn-Jahr werden.

Das hat vor allem damit zu tun, dass auf „I“ im zehnteiligen zweiten Teil die ganzen bisherigen Kassenschlager im Stil eines „Best-Of“ versammelt sind und unter den ersten 15 Tracks künftige Hitparaden-Anwärter wie etwa „Hot2Touch“ in den Startlöchern stehen. Jaehn setzt dabei weiter auf die Erfolgsformel für Festival, Radio und Club, der Sound bewegt sich wie gewohnt zwischen Deep- oder Tropical House, Grundfarbe: Party. Party. Party.

Ohne Überraschungen

Auf diesem Teil des Albums wollte sich Jaehn vor allem als autobiografischer Songschreiber unter Beweis stellen, die weitestgehend ausbleibenden Überraschungen lassen auf ein derzeit sorgenfreies Leben schließen. Das sei dem jungen Mann gegönnt, satte 25 Jaehn-Songs am Stück dürften aber auch für Fans irgendwann einfach zu viel des Guten sein. (Universal) th