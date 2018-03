Feinbesaitet

Anzeige

Verwundbarkeit ist Stärke. Zumindest bei Joan As Police Woman. Das illustriert schon das Albumcover: eine in schwarzes Leder gehüllte stolze Joan Wasser, in der Hand einen Strauß Blumen. Als würde sie sich versöhnen wollen. Doch mit dieser Platte rechnet Joan Wasser alias Joan As Police Woman ab. Mit sich, den anderen und dem Leben. Das fünfte Studioalbum „Damned Devotion“, zu Deutsch „verfluchte Hingabe“, ist in jeder Hinsicht ein treuherziger Einblick in die Innenwelt der US-Amerikanerin.

Die langsamen, ansatzweise an das Trip-Hop-Genre angelehnten, Melodien kommen aus dem Computer. Eingespielt und digital bearbeitet von Parker Kindred. Stellenweise heben Stücke wie „The Silence“ das Tempo an. Akustisch schlägt Wasser oft leise Töne an. Die Texte reflektieren jedoch das von Wut, Enttäuschungen und Trauer durchsetzte Leben der 47-jährigen Violinistin und Sängerin. Der Schmerz ist ihr Impetus. In der CD-Widmung heißt es: „Ich danke allen Menschen, die mir mein Herz brachen. Danke euch gleichermaßen.“ Den Tod ihres Adoptivvaters verarbeitet sie in „What Was It Like“.

Mit souligem Knistern

Wasser wispert ihre Zeilen zu souligem Knistern, etwa in „Valid Jagger“ oder im verträumten „Rely On“. Ihre warme Stimme scheint wie ein Gegenstück zum kühlen Beat. Tanzbarer gibt sich „Steed“ mit einem Hauch Funk, der hier vor allem von perkussiven Elementen und dem Saxofon getragen wird. „Damned Devotion“ bietet klanglich kaum Höhen und Tiefen, dafür eine schnörkellos ehrliche Joan Wasser. (PIAS) zyl