Fink: „Resurgam“

Achteinhalb Minuten. So lange lässt Finian Paul Greenall für den Titeltrack seines zwölften Studioalbums unter dem Siegel Fink Zeit. Der Brite, mit Rave und Trip-Hop als Teenager musikalisch sozialisiert, später knietief im Blues versunken und doch offen für Modernes geblieben, hat mit "Resurgam“ erneut eine starke Platte aufgenommen. Oft balancieren die neun Stücke nur auf minimalen Gerüsten, bleiben dabei aber stets so abwechslungsreich wie der Mann, der sie geschrieben hat. „Cracks Appear“ klingt nach Finks Bluesära, das tieftraurige „Words To The Wise“ lebt quasi komplett von seiner Klaviermelodie. Manchmal wirken die Songs nur wie Skizzen, die brodeln und dröhnen, aber nicht aufgelöst werden. Gut ist „Resurgam“ trotzdem. (Rough Trade) alex

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)