Fritz Kalkbrenner:„Drown“

Wenn es darum geht, sich von seinem eher Mainstream-orientierten Bruder Paul zu unterscheiden, konnte Fritz Kalkbrenner zuletzt vor allem auf seine markante Stimme setzen, die seine Songs aus der oft trüben Techno-Masse heraushoben. Auf „Drown“ verzichtet der Berliner nun völlig auf dieses Erkennungsmerkmal, menschliche Stimmen gibt es nur noch als entfremdete Samples. Und dennoch bleibt das rund einstündige Set klar als Werk des jüngeren Kalkbrenner-Bruders zu erkennen. Vielleicht etwas mehr Hall und Härte, mehr Beton als Blumenwiese – aber ansonsten bekommt der Fan, was er erwartet. Was fehlt, sind lediglich die Kanten, an denen man sich reiben könnte. Fritz Kalkbrenner kann sicher mehr. (Rough Trade) th

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)