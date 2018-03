Fury In The Slaughterhouse: "Little Big World"

Anzeige

Gerade haben die Jungs aus Hannover ihr 30-Jähriges unter freiem Himmel gefeiert, da legen Kai Wingenfelder und Crew das Akustik-Best-of „Little Big World“ nach. Dabei stellen Fury in the Slaughterhouse unter Beweis, dass sie live zu den Besten gehören. Aus dem wütenden „Every Generation Got Its Own Disease“ von 1993 wird ein Stück voller Melancholie. Titel wie „Radio Orchid“ oder „Time To Wonder“ fehlen natürlich nicht. Mindestens genauso wichtig ist aber die Auswahl der Perlen – der kleinen aber feinen Lieder – wie „Seconds To Fall“ mit BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, „Things Like This“ oder „Protection“ mit Fischer-Z-Mastermind John Watts. Wohl eine Premiere bei Fury: „Won’t Forget These Days“ ist nach nur 4:40 Minuten zu Ende. (Sony) jako

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)