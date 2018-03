Gipfeltreffen der Rap-Altmeister

Anzeige

Wenn Rap-Supermächte ihre Kräfte bündeln, kam bisher immer weniger als die Summe ihrer Teile heraus. Sogar, als sich 2011 Jay-Z und Kanye West als The Throne zusammentaten. Im selben Jahr produzierten Sido und Bushido „23“ – und allenfalls gehobene Langeweile. Trotzdem war der Jubel so groß wie die Erwartungen, als der frühere Schädelmaskenrapper und Kool Savas beim Abschluss des diesjährigen Splash!-Festivals zusammen auf der Bühne standen und ein gemeinsames Album ankündigten.

Klar, die Idee hat Potenzial. Denn dieses Duo blickt auf eine gemeinsame Geschichte zurück, aus Berliner Zeiten vor 20 Jahren, als die beiden noch mehrheitlich unter ihren Geburtsnamen Paul Würdig und Savas Yurderi bekannt waren. Damals zählten King Kool Savas und Sido zu den Freestyle-Rappern, die sich in der Kellerkneipe Royal Bunker in der Mittenwalder Straße in Kreuzberg. duellierten – wie Frauenarzt, Taktlo$$, B-Tight,, MC Basstard, Jack Orsen oder Fumanschu. Daraus ging Marcus Staigers RoyalBunker-Label hervor.

Chance verpasst