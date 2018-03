Gloria: „Da“

Anzeige

Zwei Platten lang hat sich das Duo Gloria mit Ruhm bekleckert. Weil sein melancholischer Indie-Deutschpop sich unaufgeregt und poetisch von den Massen der erfolgreichen Sangeskollegen abhob. Dass sich dahinter Promis wie TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf als lakonischer Sänger und Wir-sind-Helden Bassist Mark Tavassol verbargen, blieb dabei Nebensache. Ihr drittes Album „Da“ legen sie nun deutlich opulenter an. Mit Streichern, Bläsern und Retro-Synthie-Spielereien. Manche Songs haben mehr Tempo und Emphase. Mit dem Resultat, dass diese kleine Preziose am Deutschpophimmel plötzlich stellenweise radiotauglich klingt – und fast so austauschbar wie der Großteil des Deutschpop-Hitparadengeschwaders. Nur gut, dass nicht alle neun neuen Songs so sind. (Grönland) jpk

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)