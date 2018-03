Götz Alsmann:„In Rom“

Anzeige

Götz Alsmann ist angekommen. Seine musikalische Reise-Trilogie, die 2011 in der Stadt der Liebe begann und ihn 2014 auf den Broadway führte, schließt in Italien. „In Rom“ heißt nicht nur der letzte Teil, dort quartierten sich Alsmann und Band auch ein, um 18 Klassiker aufzunehmen. Rom und Alsmann mögen sich. Sein Swing passt zu Stücken wie „Azzuro“ oder der Instrumentalversion von „Marina“. Alsmanns Interpretationen sind beschwingt wie ein italienischer Abend – und bringen doch die angenehme Schwere eines guten Rotweins mit. In Paris machte er einen gelungenen Anfang, am Broadway schien er fehl am Platz, mit Rom kommt die Reise nun zu einem würdigen Schluss – und der Hörer zu einem nicht neuen, doch überzeugenden Klangerlebnis. (Universal) akd

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)