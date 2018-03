Gregg Allman: "Southern Blood"

Anzeige

Er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Deshalb hat er das Album in nur neun Tagen mit seiner Band aufgenommen, begleitet vom Rolling Stones-Produzenten Don Was. Am 27. Mai war Gregg Allman, Gründer der Allman Brothers tot – Leberkrebs. Die Platte ist sein Vermächtnis – ein ganz großes Werk mit nur einer Eigenkomposition, dem bärenstarken Einstieg „My Only True Friend“. Der Rest sind Songs von Bob Dylan („Going Going Gone), Willie Dixon („I Love The Live I Live“) oder Jackson Browne („Song For Adam“), die eine große Bedeutung für Allman hatten. Es ist ein ergreifendes Gesamtkunstwerk voller entspanntem und großem Südstaaten-Blues. Und es lässt kaum erahnen, wie krank Gregg Allman in diesem März schon war. (Universal) bjz