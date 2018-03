Jason Isbell: "The Nashville Sound"

Anzeige

„The Nashville Sound“ ist ein Album für laue Sommerabende auf dem Balkon oder zum Vor-sich-hin- Träumen am Kamin. Jason Isbells soulige Stimme klingt angenehm. Die Instrumente, Gitarre und Geige seiner gelegentlichen Begleitband 400 Unit, sanft und authentisch – der pure 60er-Jahre-Klang. Die Tracklist ist gut gemischt: sehr softe Nummern wie „If We Were Vampires“ oder „Chaos And Clothes“ wechseln sich mit rockigeren Stücken wie „Anxiety“ oder „White Man’s World“ ab. Textlich bedient Isbell alle Stimmungslagen: Freude, Herzschmerz, Hoffnung. In den USA ist er lange schon bekannt. Vergangenes Jahr räumte der 38-Jährige mit seinem Song „24 Frames“ zwei Grammys ab. Es wäre hochverdient, wenn er auch in Deutschland zu mehr Bekanntheit käme. (Southeastern) akd

