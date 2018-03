Kennst du eine,kennst du alle

Anzeige

Die Erfolgsgeschichte von Robin Schulz nachzuerzählen, wäre, wie Tanzwütigen den Big City Beats World Club Dome schmackhaft zu machen. Also geschenkt. Und an der Tatsache, dass der Osnabrücker DJ weiterhin mit Geld und Preisen zugeschüttet wird, dürfte auch „Uncovered“ nichts ändern – ganz im Gegenteil. Mit seinem jüngsten Album schafft es Herr Schulz nämlich, den Deep House aus den Clubs so innig mit Pop zu umarmen, dass ihm die Formatradiostationen ein Denkmal bauen werden. Mit der David Guetta- und Cheat-Codes-Kollaboration „Shed A Light” oder „OK“, für das James Blunt durch das Stroboskop-Gewitter gejagt wurde, läuft die Hit-Maschinerie schließlich schon wieder auf Hochtouren und „I Believe I’m Fine” (feat. HUGEL) dürfte reichen, um auch im Oktober das entsprechende Airplay zu erreichen.

Wer an diesem unaufdringlichem 4/4-Takt seine Freude hat, sollte deshalb auch zum Longplayer greifen, da ihn hier auch nichts gravierend Neues erwartet. Und genau das ist das Problem mit einem Schulz-Album, denn diese unendliche Eintönigkeit über 60 Minuten und 18 Tracks, die manche als Qualitätsmerkmal missverstehen, macht die Sache relativ schwer erträglich. Wie bei allem, was besäuselt, macht eben auch hier die Dosis das Gift. Einzeln ein munterer Farbtupfer im Herbstgrau, alle am Stück eine Herausforderung für die individuelle Toleranzgrenze. (Warner) th

Unsere Note: