Kesha: „Rainbow“

Anzeige

Zuletzt war es still geworden um die einstige Queen des „White Trash“, was nicht zuletzt an der nervenaufreibenden juristischen Auseinandersetzung mit ihrem Produzenten „Dr. Luke“ (Gottwald) lag, dem sie künstelerischen, emotionalen und körperlichen Missbrauch vorwarf. Doch diese fünfjährige Pause hatte wohl auch etwas Reinigendes, denn mit „Rainbow“ legt Kesha Sebert ihr AutoTune-gepitchtes Alter ego „Ke$ha“ endlich ab und emanzipiert sich mit einem erfrischendem Mix aus Pop, Honkey Tonk, Rockabilly und Glam Punk – ohne dabei allzu sehr auf die Spaßbremse zu treten. Die Gospel atmende Ballade „Praying“ ist dabei der bestmögliche Vorbote, der vor allem unter Beweis stellt, was bisher unberücksichtigt blieb: Diese Frau kann singen – und wie! (Sony) th

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)