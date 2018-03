Kimi Kärki:„Eye For An Eye“

Anzeige

„Geheimtipp“ wäre übertrieben: Der finnische Sänger und Songwriter Kimi Kärki („The bone of my bones“) ist hierzulande nahezu unbekannt. Das versucht der Ex-Gitarrist der DoomMetal-Gruppe Reverend Bizarre nun mit seinem zweiten Soloalbum „Eye For An Eye“ zu ändern. In neun melancholischen Balladen singt Kärki von Weltschmerz und Liebe in all ihren Ausformungen. Meist begleitet er sich mit Akustikgitarre, nur selten stützen zurückhaltende Chorund Querflötenpassagen die Hauptstimme. Der leicht raue, warme Gesang Kärkis geht wunderbar ins Ohr, die sphärischen Klänge bieten den intelligenten Texten eine angemessene Bühne. Von Körkis Doom-Metal-Ursprüngen ist allerdings nicht mehr viel zu hören. (Svart Records) jkb

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)