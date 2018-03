Kopie (46) von CD-Kritik

Anzeige

Er ist zurück. Nach vier Jahren Abstinez bringt Jack Johnson, der mittlerweile 42-jährige Surfer aus Hawaii, ein neues Album heraus, sein siebtes. Mit „All The Light Above It Too“ will der Sänger mit der Gitarre zurück zu seinen Ursprüngen. Die zehn Titel erinnern von der Machart her – mit dem Fokus auf nur wenige Stimmen – stark an die Anfänge im Jahr 2000. Klar ist: Sommerliche Leichtigkeit kann Johnson noch immer. Seine Gitarre und der softe Gesange befördern den Hörer in den zehn Songs gedanklich direkt ans Meer. Besonders „You Can’t Control It“, „Daybreaks“ und „Love Song #16“ überzeugen. Auch „Gather“ ist gelungen. An die großen Erfolge kommt Johnson nicht mehr heran. Hörenswert sind aber seine neuen Werke durchaus noch. (Universal Music) akd

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)