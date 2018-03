Anzeige

Vor allem gegen Letztgenanntes klingen die 13 neuen Songs speziell in der grafisch kühl gestalteten, aber gut gepressten Vinyl-Ausgabe wie eine Offenbarung. Was sich auch dem Master-Papst Bob Ludwig verdankt, der von der schockierend schlichten Country-Ballade („What’s Done Is Done“) bis zum Prince-trifft-Zappa-bei-Dr.John-Spektakel „Hypermisophoniac“ oder „Ice Station Zebra“ alles in Form hält.

Und so macht das zuerst übermäßig heterogen wirkende Werk mit jedem Hördurchgang mehr Sinn – und Spaß. Denn auch wenn White, verantwortlich für Gesang, Gitarre, Orgel, Synthesizer, Schlagzeugparts und die Produktion, merklich auf Krawall gebürstet ist, bleibt er doch Virtuose. Und so fügt sich letztlich alles zu einem inspirierenden Gesamtkunstwerk, in das sich sogar das Gospel-Trio The McCray Sisters einfügt. (Third Man/XL Recordings) jpk

