Lemmys großer Rock-Ritterschlag

Mit Lemmy Kilmister begann das große Rockstar-Sterben nach Weihnachten 2015. Wer den schrulligen Charakterkopf, Bassisten und Sänger von Motörhead trotz aller hymnischen Nachrufe, immer noch für einen tumben Metal-Schreihals hält, dem kann „Under Cöver“ zeigen, was er bisher verpasst hat. Wie der Titel andeutet, handelt es sich bei der posthumen Platte um eine Zusammenstellung meist schon veröffentlichter Coverversionen. Aber schon die ersten drei Nummern belegen, wie sehr Lemmy die Essenz radikaler Musik verstanden hat – die unabdingbare Grundlage, um sich fremde Songs so zu eigen zu machen, dass etwas Neues entsteht. Dafür sind die staubtrockene, knallharte Version von Judas Priests Metal-Klassiker „Breaking The Law“ und „God Save The Queen“ grandiose Beispiele. Die Punksong-Ikone der Sex Pistols bekommt durch Lemmys unerbittlichen Trotz gegen alles etwas zeitlos Revolutionäres. Die grandios unsentimentale, schon etwas brüchig gesungene Glam-Hardrock-Variante von David Bowies „Heroes“ beeindruckt nachhaltig. Genau wie die schiere Wucht von Metallicas Song-Tornado „Whiplash“ – Chapeau auch an Gitarrist Phil Campbell und Drummer Mikkey Dee. Fast so interessant: Die Stones-Nummern „Sympathy For The Devil“ und „Jumpin’ Jack Flash“. „Rockaway Beach“ von den Ramones offenbart Lemmys Rockabilly-Herz. Und selbst eine simple Twisted-Sister-Nummer wie „Shoot ’Em Down“ erhält in diesem Kontext den großen Rock-’n’-Roll-Ritterschlag. (Silver Lining) jpk

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)