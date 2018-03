Liam Gallagher:„As You Were“

Anzeige

Liam Gallaghers erstes echtes Soloalbum erinnert daran, dass man trotz seines Dauerzwists mit Bruder Noel tief im Herzen immer noch darauf wartet, dass nach 1995 noch mal eine brauchbare Oasis-Platte erscheint. Deutlich stärker als mit seiner zweiten Band Beady Eye macht der 45-Jährige hier seine Obsession für die Rock-Sounds der 60er nutzbar. Im Idealfall zitiert er die harmonische Eingängigkeit der Beatles mit der Energie der Rolling Stones. Leider kommt beides selten in einem Song zusammen. Es klingt aber an, wenn die Texte hart mit der Welt ins Gericht gehen. Das wäre eine fantastische Platte, wenn sich der Gesangssound mehr an Liams rotzigen Live-Performances und weniger an der übercoolen ManchesterTradition orientieren würde. (Warner) jpk

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)