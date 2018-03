Lotte: „Querfeldein“

Anzeige

Eigentlich heißt Lotte Charlotte Rezbach, und das ist ihr erstes Album. Wer es sich anhört, versteht, warum die 22-Jährige schon gebeten wurde, ein Konzert von Max Giesinger zu eröffnen – und Kollegen wie Johannes Oerding tun es ebenfalls. An ihrer Stimme und ihren intelligenten Texten mag man sich nicht satthören. Ohne Kitsch, und irgendwie so natürlich-überzeugend besingt die Songwriterin aus Ravensburg in den Balladen ihre Gefühlslage – und spricht ganz sicher vielen aus dem Herzen. Gitarre, Klavier und Geige beherrscht Lotte ebenfalls. Produzent Mic Schröder hat das Potenzial erkannt und mit ihr das Debüt „Querfeldein“ auf den Markt gebracht. Zu den schönsten Liedern gehört ganz sicher „Fluchtreflex“. Aber auch „Du fehlst“ ist wunderschön. (Columbia) miro

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)