Lukas Nelson & Promise Of The Real

Die 84-jährige Country-Legende Willie Nelson mag viel herumgekommen sein, einen Vaterschaftstest braucht er trotzdem nicht, wenn es um seinen Sohn Lukas geht. Der Frontmann der Countryrocker Promise Of The Real (POTR) klingt seinem Vater zum Verwechseln ähnlich, in puncto Intonation, Phrasierung und Songwriter-Gestus – bei einer 70er-Jahre-Ballade wie „Just Outside Of Austin“ ist es stellenweise frappierend. Wobei Nelson Junior altersbedingt voluminöser über die Rampe kommt. POTR nutzen die Aufmerksamkeit ihrer Platte und Tournee mit Neil Young auf ihrem vierten Album ansonsten, um ihre Qualitäten mit zeitlosen, nicht zu Countrylastigen Songs zu unterstreichen. Differenziert und geschmackssicher produziert von John Alagia. (Universal) jpk

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)