Lyambiko: "Love Letters"

Anzeige

Die deutsche Jazz–Sängerin Lyambiko liebt es, ihren Alben ein Konzept zu geben. Diesmal sind es Liebesbriefe aus der Familie, die irgendwie zufällig entdeckt wurden. Beim ersten Titel, „Star Eyes“, nimmt die aus Thüringen stammende Sängerin ihre Stimme noch zurück, begleitet die Musiker, die bei einem breiten Intro und im Verlauf des gesamten Titels zeigen, was sie drauf haben. Bei „Things Are Looking Up Again“ kommt die leicht kantige und angehaucht-rauchige Stimme der Frontfrau aber wieder perfekt zur Geltung. Nicht süßlich-kleblich, wie der Titel vermuten lassen würde, sondern eher schräg klingt „Some Day My Prince Will Come“. Piano-verspielt („Home“) und richtig romantisch („No Greater Love“) kann Lyambiko aber auch sehr gut. (Sony) miro

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)