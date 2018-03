Macklemore: „Gemini“

Anzeige

Es ist eine Featuring-Orgie, die Macklemore auf seinem ersten Soloalbum seit zwölf Jahren vorlegt. Vor diesem Hintergrund ist, bei allen qualitativen und stilistischen Schwankungen, die Homogenität des Sounds und überhaupt der Anmutung fast schon überraschend. Nur ein einziger der 16 Titel, das extrem nach dem kalifornischen Rapper Watsky klingende „Ten Million“, ist ohne Gastsänger entstanden. Doch leider ist auch dies keine gute Nachricht. Viel zu sehr klingt „Gemini“ nach Hip-Hop-Meterware, die nur in ihren besten Momenten richtig gute R’-’n’-B-Stimmen präsentiert („Good Old Days“ mit Kesha), im Tempo über Hip-Hop-StandardBeats und -Geschwindigkeiten hinausgeht („Levitate“ mit Otiene Terry) oder mit dem Rock kuschelt („Firebreather“ mit Reignwolf). Ein paar Juwelen sind also dabei. Leider werden sie von viel Einheitsbrei erdrückt. (ada) dms

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)