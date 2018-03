Mit ein wenig Hilfeseiner Freunde

Anzeige

Eine Platte, wie gemacht für das Vinyl-Format: Die Töne, die die Nadel in den Raum wirft, sind warm, dynamisch und hochdifferenziert. Das erinnert das an die Qualität der legendären Aufnahmen aus den Chess-Records-Studios zur Hochzeit von Muddy Waters, Little Walter oder Howlin’ Wolf. Dabei sind auf „Roll With The Punches“ größtenteils Briten am Werk. Denn die nordirische Songwriter-Legende Van Morrison hat mit „a little Help“ seiner Freunde wie Jeff Beck, Chris Farlowe, Paul Jones oder Georgie Fame eine große Hommage an den Chicago-Blues aufgenommen. Bestehend aus fünf Morrison-Kompositionen und zehn Coverversionen, unter denen sich mit der Kombination aus „Stormy Monday“ und „Lonely Avenue“ nur wenige bereits leicht abgenutzter Gassenhauer befindet. Ansonsten ist es vor allem spektakulär, wie der 72-Jährige sich im Gospel oder Soul beheimatete Nummern wie Sister Rosetta Tharpes „How Far From God“ oder Sam Cookes „Bring It On Home To Me“ in seine ganz eigene, spirituelle Blues-Form transformiert. Letzteres veredelt ein auch ansonsten sehr präsenter Jeff Beck mit feinfühligster Gitarrenarbeit.Daneben ragen generell Paul Morans ebenso sensibles Hammond-Orgelspiel sowie die perfekt dosierten Chöre heraus. In den besten Momenten klingt „Van The Man“ ein wenig wie der eigenwillige kleine Bruder von B.B. King.

Zwei starke eigene Songs eröffnen das Werk und verblüffen mit dem alten Widerspruch: Wie kann dieser misanthropische Grantler, der wie im Titelsong nur Schläge vom Leben zu erwarten scheint, derart erhebende Hymnen wie „Transformation“ schreiben? Wahrscheinlich ist genau das sein Erfolgsgeheimnis – und das des Blues. (Caroline) jpk

Unsere Note: