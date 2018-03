Moby in Moll

Anzeige

Man kennt das Rezept noch aus dem Jahr 1999, als aus dem New Yorker Erfolgs-DJ Moby ein globaler Popstar wurde: Auf dem großartigen Album „Play“ vermischte er Blues- und uralte R&B-Zitate mit elektronischer Musik. Das war innovativ und wirkte im Gleichschritt mit dem Kollegen Fatboy Slim irgendwie schon fast hippiemäßig euphorisierend.

Die Zeiten sind offensichtlich vorbei: Auf seinem 15. Album „Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt“ (Alles war schön und nichts tat weh) klingt der 52-Jährige oft nach Moll und melancholisch bis zur Depressivität. Inhaltlich war der eigentlich so menschenfreundliche musikalische Alleskönner schon immer nah am Blues gebaut. Aber gegen seine neuen Texte waren das geradezu sonnige Songs.

Düstere Songtitel

Heute sagen allein die Titel alles: Von der Adaption des Blues-Klassikers „Like A Motherless Child“ (wie ein Kind ohne Mutter“ über „The Tired And The Hurt“ (Die Müden und Schmerzgeplagten), „Welcome To Hard Times“ (Willkommen zu harten Zeiten) über den Sorgenbaum in „The Sorrow Tree“ bis zum Schlusstrauma „A Dark Cloud Is Coming“ (Eine dunkle Wolke kommt). Puh!