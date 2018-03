Musikalischer Beziehungsratgeber

Anzeige

Am 19. Oktober startet die neue Staffel von „The Voice of Germany“, bei der Samu Haber ja ein Dauer-Abo als Star-Juror hat – und das zurecht, ist der Sonnyboy aus Finnland mit seinen lockeren Sprüchen beim jungen Publikum doch zum absoluten TV-Liebling avanciert. Da kommt es nicht von ungefähr, dass ausgerechnet jetzt das neue Album von Samus Band Sunrise Avenue erscheint.

Mit einer wehenden roten Flagge ziehen Haber und seine Bandkollegen auf dem Album-Cover zu Felde. „Heartbreak Century“ heißt der neue Silberling, und tatsächlich warten die Finnen mit jeder Menge Ratschlägen in Sachen HerzSchmerz auf. Da hat man teilweise fast schon den Eindruck, es mit einem Beziehungsratgeber zu tun haben, der in musikalischer Form verpackt ist.

I Help You Hate Me“ kommt etwa als Gute-Laune-Song mit Handclaps und stampfendem Rhythmus daher, das ruhigere „Afterglow“ mit vielstimmigen Gesängen handelt von den Nachwehen einer gescheiterten Beziehung, in „Let Me Go“ schwingt ein Hauch von bitterer Abschiedsstimmung nach dem Liebes-Aus mit und in „Questionmarks“ singt Samu sogar von gebrochenen Herzen.