Neil Young: „Hitchhiker“

Ein neues Studioalbum, das über 40 Jahre alt ist – das kann nur Neil Young passieren. Der wurde mal als "Hitchhiker“ („Tramper“) von Produzent David Briggs aufgepickt. Daraus entstand eine kreative Partnerschaft, in der Young zwischen 1975 und 1977 einige große Songs aus dem Ärmel schüttelte – vorzugsweise bei Vollmond. In einer dieser Nächte, am 11. August 1976, in Malibu, nahm ein hörbar von Drogen und Alkohol inspirierter Neil Young fast am Stück und nur mit Akustikgitarre zehn Songs auf – darunter Klassiker wie „Pocahontas“, „Powderfinger“, „Captain Kennedy“ oder „Human Highway“. Die Plattenfirma des Kanadiers erkannte die beeindruckende Konsistenz dieses Vollmond-Trips nicht, so dass acht der zehn Songs für spätere Platten neu eingespielt wurden. Dabei funktioniert dieses Album wunderbar! (Reprise) jpk

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)