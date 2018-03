Niall Horan: „Flicker“

Anzeige

Nachdem die gecastete Erfolgsband One Direction Anfang 2016 eine Pause ankündigte, versprachen die Mitglieder, solo durchzustarten. Der 24-jährige Ire Niall Horan macht das Versprechen nun als Letzter wahr. Mit dem Debütalbum „Flicker“ steht er alleine auf der Bühne – und saust sogleich in den US-Charts auf Platz eins. Der Erfolg verwundert nicht. Er trifft mit den zehn handwerklich guten, soften Nummern den Geschmack seiner Zielgruppe, die er aus OneDirection-Zeiten mitnimmt. Dennoch ist der Gesamteindruck durchwachsen. Die Balladen klingen zu Teilen wie Kopien diverser Sterne am Pop-Himmel, allen voran Ed Sheeran. Der kommerziell sichere Weg ist nachvollziehbar. Bezogen auf die musikalische Qualität wäre mehr Mut zur Individualität aber wünschenswert. (Capitol) akd

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)