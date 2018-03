Olli Schulz: „Scheiß Leben, gut erzählt“

Anzeige

In Funk und Fernsehen läuft es gerade nicht so doll für Olli Schulz. Dafür hievt die dort gewonnene Popularität die Soloplatten des Hamburgers Kultsongwriters inzwischen verlässlich in die Top 10. So auch, „Scheiß Leben, gut erzählt“ (Platz sechs), das musikalisch einen deutlichen Fortschritt zum Vorgänger „Feelings aus der Asche“ markiert. Schulz und Moses Schneider (Beatsteaks, Tocotronic) haben die Flut diverser Stilistiken über dem simplen Liedermacher-Stil wieder etwas gefiltert und geordnet. Das befriedigt nicht nur das hörbare Bedürfnis, modern zu klingen – aber ohne Schulz’ enormes Talent für unpathetische, gern mal kinoreife Verlierergeschichten zuzukleistern. „Gut erzählt“ ist also meist nicht übertrieben. (Trocadero) jpk

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)