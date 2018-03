OMD: "The Punishment Of Luxury"

Anzeige

Die Kunst von Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) in den 80ern bestand darin, sinfonisches Pathos in konsequent elektronische Wave-Musik zu packen. Was dank Andy McCluskeys immer leicht ans emotionale Überschlagen gebautem Gesang oft zutiefst menschlich wirkte. Nachdem sich ihr zwölftes Album „English Electric“ ernsthaft vor Kraftwerk verbeugte, kommt der Nachfolger „The Punishment Of Luxury“ viel verspielter daher. Die Beats etwa im Titelsong zerren Richtung Tanzfläche, viele Retro-Sounds sind zu putzig, um ernst gemeint zu sein, die Balladen zu gefühlig. Mitunter regiert der Elektro-Kitsch. Aber auf Albumlänge geht das seltsame Rezept erstaunlich unterhaltsam auf – denn McCluskey und Synthie-Meister Paul Humphreys beherrschen ihr Handwerk. (RCA) jpk

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)