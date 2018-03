Prince stand Pate

Anzeige

Ohne Prince gäbe es diese Platte nicht. Nach dessen überraschendem Tod 2016 war David Garrett tief bewegt: „Ich bin ein großer Prince-Fan, genau deswegen war es mir sehr wichtig, ihm meinen Respekt zu zollen. Also rief ich meinen Arrangeur John Haywood an und bat ihn, eine Instrumentalversion von ‚Purple Rain‘ einzuspielen“, so der Star-Violinist. Das Ergebnis ist „Rock Revolution“, ein Rock-trifft-Klassik-Album mit 15 Liedern.

Die Neuinterpretation von „Purple Rain“ ist eine der besten, auch wenn die schlicht gehaltenen Balladenstrophen etwas überfrachtet wirken. Spannend ist dagegen Garretts Adaption des Weltklasse-Gitarrensolos am Ende mit der E-Geige. Andere Balladen wie Phil Collins’ „In The Air Tonight“, „Stairway To Heaven“ von Led Zeppelin und vor allem Chicago „You’re The Inspiration“ geraten allzu schmalzig und bombastisch. Auch weil die Geige auf der Gesangslinie oft zu sehr schluchzt. Gradlinige Rock-Kracher wie „Born In The USA“, „Eye Of The Tiger“, aber auch Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 (in bMoll, op. 23, arrangiert für Violine und Band) überzeugen ebenfalls nicht. Sie sind rhythmisch zu simpel für die sinfonisch überbeglückte Band-Wucht.

Dagegen funktioniert hymnischer Britpop im geigenfixierten Konzept deutlich besser, wie The Verves „Bitter Sweet Symphony“ oder Coldplays „Fix You“ trotz filmmusikalischem Breitwandgestus demonstrieren. Interessant, das zeigte sich schon beim Vorgänger „Explosive“, wird’s bei rhythmisch anspruchsvolleren Songs wie „Bohemian Rhapsodie“ oder Deep Purples „The Well-Dressed Guitar“.