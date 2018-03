Ricky Ross: „Short Stories Volume 1“

Anzeige

Beim Namen Ricky Ross klingelt es vielleicht nicht gleich bei jedem, aber als Gründer und Frontmann der schottischen Kultband Deacon Blue hat sich der ehemalige Lehrer einen festen Platz in der britischen Musikhistorie erarbeitet. Zwar ist die Combo aus Glasgow schon seit 1994 Geschichte, doch Ross tourt weiter durch die Clubs und präsentiert dabei vornehmlich in privater Atmosphäre und allein am Piano alte Songs und neue Kompositionen. Für das vorliegende Album wurden auch Klassiker wie „Raintown“ nun noch einmal mit Streichern und Chören aufgemotzt, die puristischen Strukturen damit aber nicht zugekleistert. Nach der Herbst-Tournee soll es dann Folge zwei dieser äußerst hörenswerten Kurzgeschichten geben. (Ear Music) th

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)