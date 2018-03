Ringo Starr:„Give More Love“

Anzeige

Ringo Starr trommelt noch immer gerne, und der Ex-Beatle tourt mit seiner All Starr Band auch mit 77 durch die Weltgeschichte. Jetzt beglückt er die Fans mit seinem 19. Solo-Album. „Give More Love“ heißt es, und klingt wie eine müde Mischung aus „Beaucoups Of Blues“ und „Ringo“ – seine zwei besten Platten aus den 1970ern. Viel Country, ein wenig Schmalz, und gelegentlich rockt es sogar. Natürlich ist das Album wie immer „With A Little Help From My Friends“ entstanden.

Kumpels wie Paul McCartney,Peter Frampton oder David Stewart machen mit. Und am Ende gibt es dann auch noch „Photograph“, „Back Off Boogaloo“ und „Don’t Pass Me By“ als Bonus-Tracks in neuen Versionen. Klingt alles ziemlich langweilig. (Universal) was

