Santiano:„Im Auge des Sturms“

Santiano, die Seefahrerbrüder von D’Artagnan, melden sich zurück und bewegen sich mit ihrem vierten Album in altem Fahrwasser. Warum auch nicht? Die Erfindung des Shantyrocks als eingängiger Mix aus Rock, Irish Folk und raubeiniger Seemannsattitüde hat sich bewährt. Nach drei Nummer-einsAlben darf wohl kaum daran gezweifelt werden, dass auch der vierte Silberling von Hans-Timm Hinrichsen und Co. den Sprung an die Spitze der Album-Charts schafft. Trotz guter, nicht allzu klischeebehafteter Texte, ausreichend komplexer Songstrukturen und des gewohnt ausdrucksstarken Gesangs würde man sich wünschen, dass Santiano die Komfortzone im Auge des Sturms hin und wieder in Richtung rauerer Gewässer verließen. (Universal) dir

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)