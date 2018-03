Sarah Lesch:„Da draussen“

Anzeige

Es ist eine Achterbahnfahrt. Sarah Leschs drittes Album „Da draussen“ ist eine Mischung aus nachdenklichen Texten, der Liebe und dem Alltag. Mit „Da draussen“ und „Reise Reise Räuberleiter“ startet sie mit einem sichtbaren Ziel, auch wenn sie die Antworten auf manche Fragen nicht weiß. Sie singt für gute Laune, besonders in schwierigen Zeiten. Immer wieder scheint sie aber vom Weg abzukommen. Einige der Texte wirken belanglos oder sogar verwirrend. Ein gewisser Johnny taucht in einigen Texten auf, ohne dass man weiß, welche Funktion er hat. Das Album fühlt sich an vielen Stellen an, wie ein immer fortwährender Insider-Gag, den niemand bis auf die beiden versteht. Vielleicht gewollt, aber sehr schade. (Kick The Flame) nina

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)